الحكم بالإعدام على المتهم الرئيسي في قضية الهجوم على مرقد شاهجراغ (عليه السلام)

بعد عقد ثلاث جلسات في الفرع الأول لمحكمة الثورة الإسلامية في شيراز، صدر الحكم على المتهمين في هذه القضية بالإعدام والسجن.

ونقلت وكالة مهر للأنباء، عن رئيس جهاز القضاء في محافظة فارس(جنوب ايران) حجة الإسلام والمسلمين السيد كاظم موسوي: “ان المتهم الأول في قضية الهجوم على زوار ومرقد شاهجراغ (ع) رحمت الله نوروزاف، المعروف بمصطفى أسلم يار، من طاجيكستان، الذي هاجم ضريح شاهجراغ (ع) مساء يوم 13 أغسطس من هذا العام وكان يواجه اتهامات بالمحاربة والفتنة والتواطؤ ضد أمن البلاد، حكم عليه بالإعدام وذلك بعد اتمام عملية التحقيق والمحاكمة”.

وأكد حجة الإسلام والمسلمين السيد كاظم موسوي أن المتهم حكم عليه بالإعدام مرة واحدة عن كل تهمة من التهم المثبتة في المحكمة وقال: “نظرا للتحقيق الكامل والشامل مع المتهم الرئيسي والتحقق من اتصالاته المنظمة مع عناصر داعش، فضلا عن اعترافاته الصريحة بالانتماء والتعاون مع هذا التنظيم الإرهابي أثناء التحقيق في مكتب المدعي العام وأيضا أمام هيئة المحكمة، واعتبار تعامله مع الأسلحة النارية بقصد إثارة الرعب، تم إثبات الطبيعة الإجرامية للفعل المرتكب، والحكم على المتهم بعقوبة المحاربة والتمرد جاء على أساس أحكام قانون العقوبات الإسلامي”.

وذكر أن المحكمة برأت المتهمين في الدرجتين الثانية والثالثة أيضا من تهمة المساعدة على المحاربة والإفساد في الأرض، وقال: “باعتبار أن المتهمين في الدرجتين الثانية والثالثة لم يكونوا على علم بالقصد الشرير من رحمت الله نوروزاف، المتهم الرئيسي للهجوم الإرهابي، فتم تبرئتهما من هاتين التهمتين وحكم عليهما بالسجن”.

يذكر ان في الهجوم الإرهابي الذي وقع 13 آب/ اغسطس على ضريح شاهجراغ في مدينة شيراز، استشهد شخصان، كما اصيب 7 مواطنين ابرياء.

المصدر: مهر