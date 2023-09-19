مواكبة | حملة اعتقالات في الضفة والاحتلال يجهز لهدم منازل في نابلس

شنت قوات الاحتلال الصهيوني، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

وتركزت المداهمات والاعتقالات في محافظات نابلس، وقلقيلية، وجنين، وبيت لحم، والخليل ورام الله، حيث تم خلالها مداهمة واقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها، وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

تفجير عبوة ناسفة في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس تزامناً مع اقتحام قوات الاحتلال

اقتحام قرية ييت سيرا غربي رام الله فجر اليوم

في محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة بلاطة البلد شرق نابلس، واستهدف الشبان خلال الاقتحام آليات الاحتلال بقنابل محلية الصنع.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب قضاء الخليل، واعتقلت ثلاثة شبان عقب اقتحام منازلهم في المخيم ، ومن بلدة أماتين في محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال كذلك ثلاثة شبان عقب اقتحام منازلهم.

وعرف من بين الشبان الذين اعتقلهم الاحتلال: عز الدين بري، وهمام صوان من بلدة أماتين، ومحمد عماد شبيطة من عزون شرق قلقيلية، وإيهاب هزيم من نابلس.

ومن محافظة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال كل من: محمود محمد جوابرة، وخليل محمد الكدناوي، ولؤي جمال جوابرة من مخيم العروب.

الاحتلال يأخذ قياسات منازل أسرى بنابلس تمهيدا لهدمها

اخذت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم ، قياسات 3 منازل في بلدة عوريف جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، لمنفذي عملية إطلاق النار قرب مستوطنة “عيلي” والتي أسفرت عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة 4 آخرون بجروح متفاوتة.

وأفاد رئيس مجلس قروي عوريف عبد الحكيم صباح، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت منزلي المواطنين كايد صباح ومحمد شحادة وأخذت قياساتهما ووضعت علامات على جدرانهما.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الصهيوني في بيان مقتصب إن “قوات الجيش قامت خلال الليل بأخذ قياسات منازل 3 عائلات في بلدة عوريف جنوب نابلس، خططوا ونفذوا عملية مستوطنة عيلي في 20 حزيران يونيو 2023، والتي أدت لمقتل أربعة مستوطنين وإصابة آخرين” وسبق أن أبلغ جيش الاحتلال عائلة الشهيد خالد صباح من بلدة عوريف، بنيته هدم المنزل الذي قطن فيه، وفقا لما ورد في بيان له.

كما قال جيش الاحتلال إن “الصباح ومنفذ آخر نفذا عملية إطلاق نار يوم 20 حزيران في محطة وقود ومطعم بمحاذاة مستوطنة عيلي”.

المصدر: وكالات