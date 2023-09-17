الدفاعات الروسية تسقط مسيرة أوكرانية

أسقطت الدفاعات الروسية الاحد طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة فورونيج جنوب غربي روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها “في حوالي الساعة 09:40 بتوقيت موسكو صباح اليوم الأحد، تم إحباط محاولة نظام كييف تنفيذ عمل إرهابي بطائرة مسيرة استهدفت أراضي روسيا، تم إسقاطها في مقاطعة فورونيج”، وتابعت “أسقطت الدفاعات الروسية صباح اليوم طائرة مسيرة أوكرانية قرب مدينة دوموديدوفو جنوبي موسكو”.

ولفت البيان الى ان “الدفاعات الروسية دمرت ليلة الأحد، طائرة مسيرة أوكرانية بمنطقة إسترينسكي في مقاطعة موسكو و4 طائرات مسيرة فوق السواحل الشمالية الغربية والشرقية لشبه جزيرة القرم الروسية، ومسيرتيين قبالة الساحل الغربي للقرم”.

المصدر: روسيا اليوم