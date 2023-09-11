اجتماع بين وحدة النقابات في حزب الله ورئيس نقابة مكاتب سوق السيارات ورئيس نقابة سائقي سيارات نقل الطلاب في الجنوب

التقى معاون مسؤول وحدة النقابات في حزب الله ربيع نورالدين رئيس نقابة مكاتب سوق السيارات حسين غندور ورئيس نقابة سائقي سيارات نقل الطلاب في الجنوب الحج محمد شحوري في مركز النقابات في النبطية بحضور المدير الاداري لاتحاد نقابات عمال ومستخدمي الجنوب علي مقلد ، وقد تداول المجتمعون بمختلف القضايا التي تهم قطاع النقل وبالاخص مع بداية العام الدراسي وضرورة الاشارة للجهات الامنية الرسمية وضع خطة صباحية للسير منعا لتكرار الحوادث ، كما توقف المجتمعون عند ما يجري في هيئة ادارة السير ، وضرورة ان تتضح الامور امام الرأي العام بشكل واضح حيث تسري اشاعات وشبهات باختفاء داتا البصمات ، داعين الجهات المعنية لتوضيح الامر وجلاء الحقيقة والجهات الرقابية والقضائية لتأخذ دورها ، وعرج المجتمعون للشأن التربوي ودعوا وزارة التربية للقيام بواجبها والمسارعة في إيجاد الحلول المناسبة بروح مقدامة لا يعطلها الروتين المعتاد والاكتفاء بالشكوى وضمان انطلاق سنة دراسية في مواعيدها المعتادة خاصة في الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية التي هي حق لكل مواطن .، و آسف المجتمعون للاقتتال الدائر في مخيم عين الحلوة وما تتعرض له طريق عام الجنوب من استهداف بقذائف طائشة ادت لسقوط ضحايا وارباك لقطاع النقل .. داعين الجهات المتصارعة لوقف اطلاق النار فللبندقية وجهة واحدة هي العدو الصهيوني .

المصدر: بريد الموقع