‫الإمام الخامنئي: مجموعة الأزمة وجدت أن الاختلاف المذهبي  ‫والقومي وقضية المرأة من أهم النقاط التي يمكن التحريض حوله – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2023 - 12:40

‫الإمام الخامنئي: مجموعة الأزمة وجدت أن الاختلاف المذهبي  ‫والقومي وقضية المرأة من أهم النقاط التي يمكن التحريض حوله

منذ 1 ساعة 11 September، 2023
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