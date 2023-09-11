مواكبة | مخيم عين الحلوة: اندلاع اشتباكات بين حركة “فتح” و”جند الشام” في محور حطين – جبل الحليب

يشهد محور حطين – جبل الحليب الآن اشتباكات بين حركة “فتح” و”جند الشام”، تستخدم فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية.

وأفادت مصادر محلية أن رصاص القنص يطاول الأوتوستراد الشرقي الذي يربط مدينة صيدا بالغازية، وتم إغلاق مدخل صيدا الجنوبي من منطقة الحسبة وتحويل السير إلى الطريق البحرية بسبب الرصاص الطائش جراء اشتباكات مخيم عين الحلوة.

واستنكرت قيادة تحالف القوى الفلسطينية في لبنان استهداف مراكز تابعة للجيش الوطني اللبناني والمنتشرة في محيط مخيم عين الحلوة، والتي أدّت إلى إصابة 5 عسكريين، متمنيةً لهم الشِّفاء العاجل، معتبرةً ذلك عملًا مشبوهًا وله دلالات خطيرة.

كما قدرت قيادة التحالف المسؤولية والمناقبيَّة العالية للجيش الوطني اللبناني والتي تجلَّت بصبره وحرصه على حياة الشعب الفلسطيني وأمنه، معبرةً عن اعتزازها به وبدوره البطولي في مواجهة العدو الصهيوني.

ولمزيد من التفاصيل حول سير الاحداث الميدانية في مخيم عين الحلوة مراسل المنار امين شومر يوضح التالي…

الشيخ العيلاني يستنكر استهداف موقعين للجيش اللبناني في محيط مخيم عين الحلوة

بدوره استنكر إمام وخطيب مسجد الغفران في صيدا الشيخ حسام العيلاني استهداف موقعين للجيش اللبناني بالقذائف في محيط مخيم عين الحلوة وسقوط عدد من الجرحى، مؤكدًا أن من حق الجيش اللبناني اتخاذ كافة الإجراءات التي تمكنه من حماية مراكزه، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى.

الشيخ الكبش: الاوضاع في عين الحلوة تنذر بخطر كبير وتهدد السلم الأهلي في صيدا والجوار

من جهته رأى رئيس “تيار الارتقاء ” الشيخ خضر الكبش في بيان أن “ما آلت اليه الأمور في مخيم عين الحلوة ينذر بالخطر الكبير ، ويهدد السلم الأهلي في صيدا والجوار، وقد بتنا نسمع مع سقوط الرصاص والقذائف وإصابة المدنيين وتعطيل الحركة الاقتصادية كلاما يعبر عن غضب الناس وسخطهم”.

أضاف” بات واضحا ان كل المساعي والجهود التي بذلت من حرصها الصادق على سلامة المخيم وأبنائه وصلت إلى حائط مسدود لا يفتح الا بالإجماع الفلسطيني اللبناني القابل للتنفيذ لإنهاء حال التمرد والاشتراك”.

وقال” ان الحيادبة التي الزمتها قوى وازنة داخل المخيم لم يكن موفقا في مكان، لأن مصلحة المخيم هي بالتكاتف والتعاون مما أعطى القوة لحركة المسلحين واستمرارهم في معركتهم التي يجب أن تكون معركة كل المخيم ضد التطرف والقتل والاغتيال والإرهاب، وليست معركة فتح لوحدها”.

واعتبر أن “المطلوب، بعد إنهاء كل المهل وعدم القدرة على تطبيق ما يتفق عليه في اللقاءات، إما تخلي “فتح “عن مطالبها وتحمل ما أصابها وهو أمر مستحيل بحسب مصادرها، وإما مشاركة الجميع لإنهاء حال الإرهاب التي أفسدت على المخيم وجواره حياته منذ أعوام، والذي يصر على عدم التزام تسليم القتلة”.

حماس تدين استهداف مراكز الجيش اللبناني بمحيط مخيم عين الحلوة



بدورها أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس في لبنان، استهداف مركزَيْن عائدَيْن لوحدات الجيش االلبناني المنتشرة في محيط مخيَّم عين الحلوة بثلاث قذائف، والتي أدّت إلى إصابة 5 عسكريين.

واعتبرت حماس ذلك يعد بمثابة “عملاً مشبوهاً، يهدف إلى المسِّ بالجيش وسيادة لبنان، وخلط الأوراق وتوجيه الأحداث في المخيَّم إلى مساحات خطِرة لا تُحمد عقباها”.

وتمنت الشفاء العاجل للعسكريين، مؤكدة أنها تُقدِّر مناقبيَّة الجيش الوطني اللبناني وصبره وحرصه على شعبنا الفلسطيني، وتنظر بفخر واعتزاز دوره الوطني في مواجهة العدو الصهيوني ببسالة.

قيادة فصائل منظمة التحرير: استهداف مراكز الجيش عمل مشبوه يخدم اعداء الشعبين اللبناني والفلسطيني





بدورها دانت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، في بيان، استهداف مراكز للجيش اللبناني حول مخيم عين الحلوة والذي اوقع خمسة جرحى في صفوف العسكريين.

واعتبرت ان “استهداف الجيش اللبناني عمل مشبوه يضر بالقضية الوطنية الفلسطينية ويخدم أعداء الشعبين الفلسطيني واللبناني وفي مقدمتهم العدو الصهيوني”.

واكدت “اننا في قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية نعتز بالعلاقة الطيبة مع الجيش اللبناني وقيادته الحكيمة والحريصة على أمن واستقرار أبناء شعبنا في كل المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان”، متمنية للجرحى من عناصر الجيش اللبناني الشفاء العاجل.

المصدر: قناة المنار +وكالات