شركاء النصر، شاركونا رأيكم

حفل توقيع رواية “أيام مولانا وقواعد العشق الأربعون” في وزارة الثقافة الخميس القادم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2023 - 02:18

حفل توقيع رواية “أيام مولانا وقواعد العشق الأربعون” في وزارة الثقافة الخميس القادم

منذ 3 ساعة 9 September، 2023
أيام مولانا وقواعد العشق الأربعون
بيانات ودعوات - صفحات منوعة - لبنان

برعاية وحضور معالي وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، تتشرّف دار الأمير بدعوتكم إلى حضور ندوة وحفل توقيع رواية “أيام مولانا وقواعد العشق الأربعون” لمؤلفها د. محمد حسين بزي.

البرنامج:
– النشيد الوطني اللبناني
– كلمة راعي الحفل معالي وزير الثقافة

قراءات نقدية لكل من:
– معالي الوزير أ. د. طراد حمادة
– أ.د. دلال عبّاس
– أ.د. منى رسلان
– يدير الندوة الإعلامي أ. روني ألفا

الزمان: يوم الخميس الواقع فيه 14/9/2023 الساعة الرابعة عصرًا.
المكان: قاعة المكتبة الوطنية، وزارة الثقافة، الصنائع، بيروت.

أيام مولانا وقواعد العشق الأربعون

المصدر: بريد الموقع

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