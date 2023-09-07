شركاء النصر، شاركونا رأيكم

الى العالميةِ وَصلت تسمياتُ المنصاتِ الماليةِ اللبنانيةِ كـ”بلومبرغ”، على املِ ان نصلَ الى الواقعيةِ بادارةِ الملفاتِ الماليةِ والاقتصادية؟

بلومبرغ اسمٌ جديدٌ سيعتادُه اللبنانيونَ بديلاً عن منصةِ صيرفة التي تمَ صرفُ الانظارِ عنها وعن حاكمِها المؤسِّس وعن منتفعِيها، عسى ان تنفعَ المنصةُ الجديدةُ التي اَقرَّها مجلسُ الوزراءِ اليومَ بتنظيمِ الامور ..

في امورِ النازحينَ لا تزالُ القراراتُ الحكوميةُ حبراً على ورق، فيما الاوراقُ تُسحبُ كلَّ يومٍ من ايدي اللجنةِ الوزاريةِ المشكَّلةِ للمتابعةِ معَ حركةِ النزوحِ المستجدِّ والمشبوه، فيما تواعدَ الوزراءُ على جلسةٍ حكوميةٍ حولَ النزوحِ الاسبوعَ المقبلَ بحضورِ قائدِ الجيشِ وقادةِ الاجهزةِ الامنية.

اما الاجهزةُ السياسيةُ والاعلاميةُ المشبوهةُ التي تُصوِّبُ على مطارِ بيروتَ الدولي فقد دَفعت بوزيرِ الاشغالِ العامة والنقل علي حمية لطرحِ موضوعِ المطارِ على طاولةِ مجلسِ الوزراء، وكانَ له الامرُ بمفعولٍ مؤجلٍ الى جلسةِ الاسبوعِ المقبل..

ومطلعَ الاسبوعِ المقبلِ من المفترضِ ان يصلَ الى بيروتَ الموفدُ الرئاسيُ الفرنسيُ جان ايف لودريان لمناقشةِ الملفِ الرئاسي اللبناني، وهو الملفُ الذي يُتوقعُ ان تناقشَه المجموعةُ الخماسيةُ الدوليةُ خلالَ اجتماعٍ لها قرابةَ العشرينَ من الشهرِ الحالي على مستوى وزراءِ الخارجيةِ في نيويورك ..

على المستوى المحلي أكدت كتلةُ الوفاءِ للمقاومةِ انفتاحَها على ملاقاةِ ايِّ جهدٍ او مبادرةٍ حواريةٍ واقعيةٍ تسهمُ في توفيرِ فرصِ التوصلِ الى حلِّ الاستحقاقِ الرئاسي، كما كانَ تجاوبُها معَ دعوةِ الوزير لودريان ودعوةِ الرئيس نبيه بري ..

دعوةٌ للشبابِ وَجَّهَها الامامُ السيد علي الخامنئي للوقوفِ بصلابةٍ في مواجهةِ المشاريعِ الشيطانية، معتبراً في ختامِ مراسمِ عزاءِ المواكبِ الطلابيةِ بمناسبةِ ذكرى أربعينَ الإمامِ الحسينِ عليه السلامُ أنَ عواملَ الجذبِ للانحرافِ ليست قليلة، وهي اليومَ أكثرُ من أيِّ وقتٍ مضى، ما يَفرضُ الثباتَ في هذه المواجهة.

المصدر: قناة المنار