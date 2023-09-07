شركاء النصر، شاركونا رأيكم

الرئيس ميقاتي يدعو الى جلسة خاصة الأسبوع المقبل لبحث النزوح السوري الجديد بحضور قائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2023 - 11:36

الرئيس ميقاتي يدعو الى جلسة خاصة الأسبوع المقبل لبحث النزوح السوري الجديد بحضور قائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية

منذ 11 mins 7 September، 2023
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