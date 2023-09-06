شركاء النصر، شاركونا رأيكم

مقتل 19 مدنياً بقصف مدفعي عشوائي بأم درمان شمال الخرطوم (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2023 - 16:34

مقتل 19 مدنياً بقصف مدفعي عشوائي بأم درمان شمال الخرطوم (روسيا اليوم)

منذ 1 ساعة 6 September، 2023
أخبار موقع المنار

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