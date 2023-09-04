شركاء النصر، شاركونا رأيكم

التقى وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في مكتبه في الوزارة، أمين سر كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب هادي أبو الحسن، يرافقه مسؤول ملف الإنماء في المتن الأعلى مازن شقير، في حضور رئيس مجلس إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر، وكانت مناسبة لعرض الشؤون الإنمائية العامة، لا سيما الملفات التي تقع ضمن صلاحيات وزارة الأشغال العامة والنقل في ما يخص صيانة وتأهيل الطرق في قضاء بعبدا والمتن الأعلى التي هي بحاجة للصيانة.

وأكد أبو الحسن وفق بيان لمكتبه للوزير حميه،”أن توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الأشغال والجيش اللبناني للقيام بمسح للأملاك البحرية هي “خطوة ممتازة ولها أهمية لاستيفاء الغرامات والبدلات عن الأملاك البحرية، لكن تبقى العبرة في تطبيق الجباية”.

وعبر أبو الحسن للوزير حميه عن شكره لهذه الخطوة المتقدمة “بتوقيت أحوج ما نكون فيه لواردات توفر الحاجات الأساسية للمواطنين من دواء واستشفاء وتأمين العام الدراسي وتوفير أبسط الخدمات للمواطن”.

وأشار أبو الحسن إلى ان “الحزب التقدمي الإشتراكي حمل هذه المسألة منذ عقود وعمل عليها وكان الوزير السابق غازي العريضي قد قام عام 2012 بمسح دقيق وشامل عبر مديرية النقل البري والبحري وأرسل نتائج المسح الدقيق إلى وزارة المالية وإلى الأجهزة الأمنية المعنيّة بهذا الأمر، إضافة الى الكتل النيابية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام