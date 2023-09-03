حركة مطار بيروت تحقق ارقاماً قياسية بفضل زوار الاربعين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 3 2023 - 22:44

حركة مطار بيروت تحقق ارقاماً قياسية بفضل زوار الاربعين

منذ 2 ساعة 3 September، 2023
لبنان

شهد مطار بيروت ارقاما قياسية من المسافرين بفضل زوار الاربعين.

التعليقات

ذات صلة

شركاء النصر، شاركونا رأيكم

استطلاع تقييمي للوثائقي "3 ايام وعقدان"
إغلاق مشاركة