تسليم القمر الصناعي “طلوع 3” الى منظمة الفضاء الإيرانية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 2 2023 - 15:48

تسليم القمر الصناعي “طلوع 3” الى منظمة الفضاء الإيرانية

منذ 60 mins 2 September، 2023
القمر الصناعي "طلوع 3"
القمر الصناعي "طلوع 3"
ايران - عربي وإقليمي

تسلمت منظمة الفضاء الايرانية القمر الصناعي للاستشعار عن بعد “طلوع 3” الذي صنتعه شركة الصناعات الإلكترونية الإيرانية، بعد اجتياز الاختبارات الأخيرة.

وأفاد الموقع الاعلامي لمنظمة الفضاء الإيرانية، أنه تم إزاحة الستار عن انموذج رحلة هذا القمر الصناعي في شباط/فبراير الماضي في مراسم يوم التقنية الفضائية بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وبعد الانتهاء بنجاح من الاختبارات المختلفة والانتهاء من عملية التسليم، تم وضعه في برنامج الإطلاق ووفقا للخطة المحددة سيتم اطلاق القمر الصناعي “طلوع 3”.

ويتميز هذا القمر الصناعي بدقة تصوير تصل إلى 5 أمتار أحادية الطيف و10 أمتار ملونة، ويبلغ وزنه أكثر من 100 كيلوغرام، وقد تم تصميمه وصنعه من قبل الخبراء الايرانيين بالاعتماد على الطاقة الداخلية.

ويمكن للقمر الصناعي “طلوع 3″، الذي سيتم وضعه في مدار ليو، إرسال الصور المطلوبة لمختلف التطبيقات في مجالات الزراعة والموارد المائية وإدارة المخاطر الطبيعية وغيرها الى منظمة الفضاء الإيرانية.

المصدر: فارس

التعليقات

ذات صلة

إمنظمة الفضاء الايرانية تنجح باطلاق قاطرة سامان الإيرانية لنقل الأقمار الصناعية بين المدارات

إطلاق تجريبي ناجح لقاطرة “سامان” الإيرانية لنقل الأقمار الصناعية بين المدارات

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية عن اجراء اختبار ناجح لاطلاق قاطرة “سامان” الفضائية القادرة على نقل الأقمار الصناعية بين المدارات. وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، ان منظمة الفضاء الإيرانية قامت باجراء هذا الاختبار بالاعتماد على خبراءها وكفاءاتها المحلية وبالتعاون مع منظمة الصناعات الجو-فضائية بوزارة الدفاع باستخدام مسبار ...

شركاء النصر، شاركونا رأيكم

استطلاع تقييمي للوثائقي "3 ايام وعقدان"
إغلاق مشاركة