إطلاق تجريبي ناجح لقاطرة “سامان” الإيرانية لنقل الأقمار الصناعية بين المدارات – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2022 - 20:14

إطلاق تجريبي ناجح لقاطرة “سامان” الإيرانية لنقل الأقمار الصناعية بين المدارات

منذ 16 mins 4 October، 2022
إمنظمة الفضاء الايرانية تنجح باطلاق قاطرة سامان الإيرانية لنقل الأقمار الصناعية بين المدارات
إمنظمة الفضاء الايرانية تنجح باطلاق قاطرة سامان الإيرانية لنقل الأقمار الصناعية بين المدارات
ايران - عربي وإقليمي

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية عن اجراء اختبار ناجح لاطلاق قاطرة “سامان” الفضائية القادرة على نقل الأقمار الصناعية بين المدارات.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، ان منظمة الفضاء الإيرانية قامت باجراء هذا الاختبار بالاعتماد على خبراءها وكفاءاتها المحلية وبالتعاون مع منظمة الصناعات الجو-فضائية بوزارة الدفاع باستخدام مسبار فضائي.

وتم اختبار أداء الأنظمة الفرعية للنموذج الهندسي لقاطرة “سامان” في ظروف محاكاة لظروف الفضاء، وتم جمع بيانات شاملة عنها والتأكد من صحة أدائها في ظروف التشغيل على ارتفاع شاهق.

وتابع البيان بفضل جهود خبراء علوم الفضاء في ايران المبذولة لتصميم وصنع قاطرة “سامان”، والتي تستخدم لزيادة الارتفاع المداري للأقمار الصناعية، تم استخدام تقنيات بالغة التطور كانت قبل هذا حكرا على عدد قليل من الدول، وتعد عملية الإطلاق خطوة نوعية هامة في تطوير القاطرة “سامان”، بحيث سنشهد في المستقبل الاستخدام التطبيقي لهذه التكنولوجيا المتقدمة في عمليات الإطلاق الفضائية للبلاد.

المصدر: وكالة ارنا

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