شركاء النصر، شاركونا رأيكم

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September 2 2023 - 15:48

البرهان يزور الفرقة الـ12 ويؤكد ضرورة دحر “التمرد”

منذ 1 ساعة 2 September، 2023
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السودان - عربي وإقليمي

قام رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بزيارة إلى الفرقة الثانية عشرة مشاة بسنكات، رافقه فيها قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية.

وأكد البرهان في كلمة أمام ضباط وصف وجنود وحدات المنطقة على أن القوات المسلحة والشعب متفقون على دحر التمرد، كما أشاد بما بذلوه خلال المعارك.

كذلك أثنى البرهان على الاحترافية العالية لأفراد القوات المسلحة، لافتا إلى ضرورة مضاعفة الجهد من قبل المعاهد العسكرية لضمان زيادتها.

وأعرب عن ترحيبه بأي دعم من الدول الشقيقة والصديقة، من شأنه أن يصب في تطوير البلاد وإعادة الإعمار، مؤكدا أنه لن يقبل أي إملاءات من الخارج.

المصدر: وكالات

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