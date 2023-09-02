شركاء النصر، شاركونا رأيكم

‫اللقاء شدد على أهمية التواصل بين حركات ‏المقاومة لمتابعة  ‫المستجدات السياسية والأمنية ‏والعسكرية واتخاذ القرار المناسب – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2023 - 10:56

‫اللقاء شدد على أهمية التواصل بين حركات ‏المقاومة لمتابعة  ‫المستجدات السياسية والأمنية ‏والعسكرية واتخاذ القرار المناسب

منذ 10 mins 2 September، 2023
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