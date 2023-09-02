شركاء النصر، شاركونا رأيكم

‫اللقاء أكد على الموقف الثابت لكلّ قوى محور المقاومة في  ‫مواجهة العدو ‏الصهيوني وأهمية التنسيق اليومي بين حركات ‏المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2023 - 10:56

‫اللقاء أكد على الموقف الثابت لكلّ قوى محور المقاومة في  ‫مواجهة العدو ‏الصهيوني وأهمية التنسيق اليومي بين حركات ‏المقاومة

منذ 12 mins 2 September، 2023
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