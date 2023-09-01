شركاء النصر، شاركونا رأيكم

تفرض الصين اعتبارا من 1 أيلول/سبتمبر قيودا على تصدير بعض أنواع الطائرات المسيرة ومكوناتها وبعض المعدات الأخرى.

وأكدت وزارة التجارة الصينية أن” الإجراءات الجديدة ستكون سارية المفعول لمدة سنتين، وتهدف إلى حماية أمن الدولة ومصالحها”.

ويفرض الحظر على تصدير الطائرات المسيرة التي يمكن التحكم بها عن بعد لفترة تزيد على 30 دقيقة من لحظة اختفائها عن الأعين، ويجب ألا يفوق وزن المسيرات المصدرة على 7 كغم، والوزن بدون حمولة يجب ألا يزيد على 4 كغم.

وحسب الإجراءات الجديدة، لن يكون من الممكن تصدير محركات الطائرات المسيرة بدون تصريح خاص، والتي تفوق قوتها 16 كيلواط.

وتفرض القيود كذلك على أجهزة الأشعة تحت الحمراء والرادارات وأجهزة الليزر للتصويب ومعدات للاتصال يمكن استخدامها في طائرات مسيرة وأجهزة التشويش الالكتروني المضادة للمسيرات.

وأشارت وزارة التجارة الصينية إلى تزايد مخاطر استخدام تلك المعدات ذات مواصفات تقنية عالية، لأغراض عسكرية.

وأكدت الوزارة أن تشديد القيود على تصدير الطائرات المسيرة والمعدات الأخرى “ليس موجها ضد أي دولة أو منطقة”.

المصدر: نوفوستي