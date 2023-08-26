شركاء النصر، شاركونا رأيكم

الصين تطلق قمرًا صناعيًا من جيل جديد لاستشعار الأرض عن بعد – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2023 - 11:38

الصين تطلق قمرًا صناعيًا من جيل جديد لاستشعار الأرض عن بعد

منذ 2 ساعة 26 August، 2023
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صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

نجحت شركة “Galactic Energy” الصينية صباح امس بإطلاق قمر صناعي جديد مخصص لاستشعار الأرض عن بعد.
وجاء في بيان نشرته صفحات الشركة على الإنترنت: “أطلقت Galactic Energy الجمعة بنجاح قمر Jilin-1 Kuanfu-02A الصناعي من الجيل الجديد”.
وأضاف البيان :”جرت عملية الإطلاق من قاعدة جيوغوان الفضائية في شمال البلاد، تمام الساعة 12:59 بتوقيت بكين، واستخدم فيها صاروخ فضائي من نوع Ceres-1″.
وأشارت الشركة إلى أن قمر Jilin-1 Kuanfu-02A يتمتع بدقة كبيرة في رصد الأشياء على الأرض وعلى مساحة رصد تبلغ 150 كلم مربعا، فضلا عن أنه أخف وزنا من أقمار Jilin السابقة، إذ يزن 230 كلغ.
أما صاروخ Ceres 1 الذي استخدم في إطلاق القمر فهو صاروخ فضائي خفيف يعمل بالوقود الصلب ويبلغ طوله 19 مترا وقطره 1.4 م، ويمكن لهذا النوع من الصواريخ نقل 400 كلغ من الحمولة إلى المدارات الأرضية المنخفضة.

المصدر: روسيا اليوم

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