شركاء النصر، شاركونا رأيكم

الوزير حمية يطلق غدا ورشة تزفيت طريق كفرشوبا السماقة بمشاركة هيئة ابناء العرقوب – موقع قناة المنار – لبنان
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August 25 2023 - 17:24

الوزير حمية يطلق غدا ورشة تزفيت طريق كفرشوبا السماقة بمشاركة هيئة ابناء العرقوب

منذ 2 ساعة 25 August، 2023
حمية
لبنان

يطلق  وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال علي حمية  ورشة تزفيت طريق كفرشوبا – بركة بعثائيل – السماقة في تلال كفرشوبا، عند العاشرة من قبل ظهر غد السبت ، بدعوة من بلدية كفرشوبا واتحاد بلديات العرقوب. ويشارك في الاحتفال وفد من قيادة هيئة أبناء العرقوب برئاسة رئيس الهيئة الدكتور محمد حمدان .

وكانت الهيئة تلقت دعوة من بلدية كفرشوبا وتلقى رئيسها  اتصالا صباح اليوم من الوزير حمية دعاه فيه “للمشاركة في هذا الاحتفال الوطني الهام في تلال كفرشوبا في محاذاة السياج الذي وضعه الاحتلال الاسرائيلي حول التلال المحتلة ، وفي المكان الذي جرت فيه المواجهات بين قوات الاحتلال وابناء كفرشوبا و منطقة العرقوب في اعتصامهم ضد اعتداءات العدو الصهيوني في التاسعة من حزيران الماضي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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