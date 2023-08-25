شركاء النصر، شاركونا رأيكم

أكد وزيرا خارجية بوركينا فاسو ومالي أوليفيا رومبا وعبدولاي ديوب، عقب زيارتهما إلى النيجر، أن التدخل العسكري في النيجر سيعد بمثابة إعلان حرب على بلديهما.

جاء ذلك في بيان مشترك عقب الاجتماع، حيث أفيد في وقت سابق أن رئيس وزراء النيجر علي محمد الأمين زين التقى بوفدين وزاريين من مالي وبوركينا فاسو، وبعد اللقاء أكد البيان على رفض مالي وبوركينا فاسو أي تدخل عسكري ضد شعب النيجر، وأكد الوزيران رومبا وديوب على تضامنهما مع شعب النيجر في مواجهة العقوبات “غير القانونية واللاإنسانية” التي تفرضها المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا “إيكواس” والاتحاد الإفريقي.

وأكد وزراء خارجية الدول الثلاث على رغبتهم المشتركة في تعزيز التعاون بين بلدانهم.

وكانت بنين وغينيا بيساو وكوت ديفوار ونيجيريا والسنغال قد أعلنت عن استعداها للتدخل العسكري في النيجر من خلال تشكيل فرق تحت رعاية “إيكواس”، فيما يجري الآن إعادة تجميع القوات في البلدان المجاورة للنيجر، ولا يستبعد خيار جذب قوات دول أخرى للمنظمة.

المصدر: وكالات