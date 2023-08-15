أعربت حركة “التوحيد الاسلامي” في لبنان في بيان لها الاثنين عن “عظيم الفخر والاعتزاز بانتصار 2006 غير المسبوق على الكيان الصهيوني، وبما حققته المقاومة من إنجازات في المواجهة المستمرة مع هذا العدو، سواء لجهة تراكم القوة وتطوير العدة والعتاد أو لجهة توازن الردع وزرع الرعب في قلوب الصهاينة”.

وهنأت الحركة في الذكرى السابعة عشرة لحرب تموز “قيادة حزب الله ومحور المقاومة ولبنان بثلاثيته الذهبية، لجيشه وشعبه ورجالات المقاومة الذين صنعوا بتضحياتهم إنجازا موضوعيا وظفرا واقعيا، غيّر الموازين وقلب المعادلات، وكتب تاريخا جديدا للأمة وفجرا مشرقا للمستضعفين في هذا العالم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام