أعلن رئيس دائرة الصناعة والمناجم والتجارة في محافظة خوزستان الايرانية جنوب غرب البلاد منح الترخيص لبناء مصنع بتروكيماويات في مدينة اميدية التابعة لهذه المحافظة برأسمال مليار ونصف المليار دولار.

وقال حميد رضا فلاح في تصريح صحفي اليوم الاربعاء ان وضع حجر الاساس لبناء هذا المصنع سيتم قريبا بحضور النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية، مضيفا ان بناء هذا المصنع سيشكل تطورا كبيرا في مجال خلق فرص العمل في مدينة اميدية.

واوضح فلاح ان هذا المصنع وبعد انتهاء تشييده سيوفر 15 الف فرصة عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة في هذه المنطقة .

يذكر ان محافظة خوزستان تضم 22 مصنعا وشركة للبتروكيماويات.

المصدر: وكالة فارس