رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعا لـ”اللجنة الوزارية المكلفة وضع خطة عمل تطوير وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية”، قبل ظهر اليوم في السرايا شارك فيه وزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، العدل هنري خوري، المالية يوسف الخليل، الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، الصحة العامة فراس الأبيض والاقتصاد والتجارة أمين سلام.

الوزير حجار

وأعلن الوزير حجار بعد اللقاء:” عقدت “اللجنة الوزارية للاستراتيجية الوطنية للحماية الإجتماعية” اجتماعا ، وكان المطلوب وضع تعديلات على الاستراتيجية في أيار 2022 وفقا للقرار الذي صدر بتعديل الاستراتيجية لتكون للبنانيين في شكل واضح، فقد كان هناك التباس بين اللبنانيين والمقيمين، وقمنا باعادة صياغة الاستراتيجية لتكون للبنانيين، ويكونوا وحدهم المستفيدين منها. اما كل من هو غير لبناني فيخضع للدعم من المؤسسات الدولية تحت الدستور والقوانين اللبنانية.

أضاف:” لقد أنهينا الصياغة وعرضناها اليوم على اللجنة الوزارية، وطلبنا من الوزراء ان يضعوا ملاحظاتهم عليها ولدينا مجال لغاية 22 الشهر الحالي لانهاء كتابة الاستراتيجية وتبنيها من مجلس الوزراء”.

العدل والشؤون الاجتماعية

واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير العدل القاضي هنري خوري ووزير الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار وتم خلال اللقاء البحث بملف النازحين السوريين.

وزيرة خارجية غانا

واستقبل رئيس الحكومة وزيرة خارجية غانا شيرلي أيوركور بوتشواي على رأس وفد، وتم خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام