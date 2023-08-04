أعلن العسكريون في النيجر إبطال اتفاقيات عسكرية موقعة مع فرنسا، متعهدين بالرد “فورا” على “أي عدوان” خارجي.

وفي بيان تلي عبر التلفزيون الوطني مساء الخميس، أعلن العسكريون في النيجر إبطال اتفاقيات عسكرية عدة مبرمة مع فرنسا، تتعلق خصوصا بـ”تمركز” الكتيبة الفرنسيّة وبـ”وضع” الجنود الموجودين في البلاد.

وقال أحد أعضاء المجلس العسكري إنه في مواجهة موقف فرنسا وموقفها تجاه الوضع في النيجر، “قرر المجلس الوطني لحماية الوطن إبطال اتفاقيات التعاون مع هذه الدولة في مجال الأمن والدفاع”.

كما أعلنوا أنهم سيردون “فورا” على أي “عدوان أو محاولة عدوان” ضدّ بلادهم من جانب المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا (إكواس)، قبل ثلاثة أيّام من نهاية مهلة أعطتها المنظمة من أجل عودة النظام الدستوري في النيجر.

وحذر أحد أعضاء المجلس العسكري من أن “أي عدوان أو محاولة عدوان ضدّ دولة النيجر ستشهد ردا فوريا ودون إنذار من جانب قوّات الدفاع والأمن النيجريّة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية