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August 3 2023 - 16:48

الرئيس الأسد زار محطتي كهرباء في بانياس واللاذقية

منذ 2 ساعة 3 August، 2023
الرئيس الاسد زار محطة كهرباء
سورية - عربي وإقليمي

زار الرئيس السوري بشار الأسد الخميس المحطة الجديدة لتوليد الكهرباء في مدينة بانياس، والتي أصبحت في المراحل الأخيرة من إنشائها، وستوضع في الخدمة خلال الأسابيع القادمة بطاقة إنتاجية أولية تصل إلى 24 ميغا واط، وترتفع في المرحلة اللاحقة إلى 56 ميغا واط.

كما زار الرئيس الأسد أيضاً الشركة السورية لإنتاج اللواقط الكهروضوئية التي أنشئت حديثاً في اللاذقية بخطوط إنتاج متطورة لتصنيع اللواقط اللازمة لإنشاء منظومات الطاقة الشمسية.

وأكد الرئيس الأسد أن “كل زيادة مهما كانت صغيرة على مستوى إنتاج الكهرباء ستعطي انعكاساً مفيدا وبنفس الوقت فإن الطاقة الشمسية مهمة جداً بالنسبة لنا كمحطات وعلى المستوى المنزلي أيضا”.

المصدر: سانا

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