أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، عن “صدور نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفرعي الاقتصاد والاجتماع، والآداب والإنسانيات عند الثالثة من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، عبر الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية: mehe.gov.lb“.

ولفت المكتب في بيان، إلى أنه “سيصار يوم غد الأربعاء إلى تحديد موعد إصدار نتائج الفروع المتبقية”.

ودعا وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي المرشحين والمواطنين إلى “عدم إطلاق النار حرصا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم” .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام