أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف أن الجيش الروسي أسر أكثر من 10 جنود أوكرانيين قرب قرية ستارومايورسكي على محور زابوروجيه.

وقال روغوف “أسر الجيش الروسي أكثر من 10 جنود من القوات الأوكرانية بالقرب من ستارومايورسكي على محور زابوروجيه”.

وبدأ الهجوم الأوكراني المضاد على عدة محاور في 4 يونيو/حزيران، ونشرت كييف ألوية مدربة من قبل حلف “الناتو” ومسلحة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات “ليوبارد” التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، ولكن مشاهد المعدات المدمرة والمحطمة والفشل الذريع لقوات كييف أحدث ضجة واسعة في الغرب.

المصدر: روسيا اليوم