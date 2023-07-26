في المضائف رسائل.. – موقع قناة المنار – لبنان
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July 26 2023 - 22:50

في المضائف رسائل..

منذ 2 ساعة 26 July، 2023
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تقارير مصورة - فيديو - لبنان

في المضائفِ العاشورائيةِ رسائل توصلُ بينَ زمانِنا وكربلاءَ في العطاءِ والتضحية .

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حصاد تموز
حصاد تموز 2006

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