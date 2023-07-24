مواكبة | المعارضة الصهيونية تحاصر الكنيست ونتنياهو لا يتراجع

أغلق آلاف المتظاهرين صباح اليوم مدخل الكنيست في اليوم الحاسم الذي ستصوّت فيه الكنيست على قانون “إلغاء اختبار المعقولية” بالقراءتين الثانية والثالثة.

وذكرت وسائل إعلامية عبرية أن آلاف المستوكنين بدأوا بالتدفق على الشوارع منذ ساعات الصباح الباكر سعياً لإحداث شلل في الحياة العامة، في الوقت الذي لم تنجح فيه جهود التوصل إلى تفاهمات حول تأجيل التصويت على القانون.

واعتصم عشرات المتظاهرين أمام منزل عضو الكنيست ووزير الاقتصاد نير بركات للحيلولة دون صوله الى الكنيست للمشاركة في التصويت على إلغاء بند المعقولية حيث تم اعتقال عدد منهم.

في المقابل، أطلقت الشرطة خراطيم المياه العادمة لتفريق جمع من المتظاهرين ضد التشريعات القضائية الذين أغلقوا بأجسادهم شارعا بالقرب من الكنيست في القدس

إصابة عضو الكنيست نعمة لزيمي، خلال عمليات تفريق المتظاهرين

وقطع متظاهرون الطريق أمام الكنيست، في الوقت الذي قام فيه نشطاء منظمة “أخوة السلاح” بتقييد أنفسهم ببعضهم البعض بهدف عرقلة وصول أعضاء الكنيست من اليمين للتصويت، حيث تحاول الشرطة إخلاءهم عبر مضخات المياه والخيّالة والقنابل الدخانية.

وفي وقت سابق، اعتقل ثلاثة متظاهرين بعد قطعهم مدخل منزل وزير الاقتصاد الإسرائيلي “نير بركات” في محاولة لمنعه من الخروج من بيته، حيث فضّت الشرطة التظاهرة ونقلت المعتقلين للتحقيق.

اعتقال متظاهرين امام الكنيست

وجاء على لسان الشرطة: “نعمل على فضّ المتظاهرين في عدة مواقع وفتح الطرق منذ ساعات الصباح، حيث قام بعضهم بربط بعضهم على شكل سلسلة بشرية في عدة مقاطع من الطرق القريبة من الكنيست، حيث تم استخدام وسائل تفريق التظاهرات والإخلاء بالقوة”.

متظاهرون يغلقون مدخل الكنيست في محاولة لعرقلة دخول أعضاء الكنيست

وحاول متظاهرون الوصول الى داخل الكنيست ولكن سارعت الشرطة الصهيونية لايقافهم

المتظاهرون يحاولون الوصول إلى ساحة الكنيست

وبحسب صحيفة هآرتس، أعلن منتدى الأعمال، الذي يضم أكثر من 150 من أكبر الشركات في كيان العدو، إضراباً اليوم الإثنين، احتجاجاً على الترويج لقانون إلغاء سبب المعقولية، ومن بين الشركات التي شملها المنتدى “بنوك لئومي”، “هبوعليم”، “ديسكونت”، “مزراحي طفحوت” وبنوك دولية، وشركات تأمين وسلاسل تسوق وسلاسل صيدلة وأغلب محطات الوقود وغيرها من الشركات.

وقال المنتدى إن “المنتدى يدعو رئيس الوزراء للوفاء بواجبه، لفهم حجم الكارثة التي قد تحدث في الأيام المصيرية قبل التاسع من آب (ذكرى خراب الهيكل) لوقف التشريع على الفور والدخول في مفاوضات”.

ويحاول رئيس كيان العدو “إسحاق هرتسوغ” الذي عاد من زيارة للولايات المتحدة أمس الأحد، اعادة قادة الائتلاف والمعارضة اى طاولة الحوار حيث التقى مباشرة مع رئيس حكومته “نتنياهو” في مستشفى “شيبا” في “تل هشومير”، حيث يمر بفترة نقاهة بعد زراعة جهاز لمتابعة التغيرات الكهربائية في قلبه.

هرتسوغ-لابيد

كما التقى “هرتسوغ” مع زعيم المعارضة “لابيد” أمس ليلاً ومن المتوقع أن يجري “هرتسوغ” لقاء مع رئيس نقابة العمال “الهستدروت” اليوم، وأيضاً مع “غانتس”.

بدوره، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بعد خروجه من المستشفى انه سيشارك في التصويت على القانون، في الوقت الذي عاد فيه التوتر للعلاقة ما بينه وبين وزير جيشه يوآف جالانت، حيث اتهم نتنياهو وزيره بمحاولة تقمص شخصية رئيس الحكومة.

وحذرت المعارضة الإسرائيلية من أن التصويت اليوم على القانون المذكور سيرفع الشرعية عن الحكومة، محملة المسؤولية عن الفوضى التي ستنتشر في الكيان للائتلاف الحكومي، كما حذرت المعارضة من تداعيات إقرار هذا القانون على وحدة مؤسسة الجيش الإسرائيلي وذلك بعد تهديد عشرات آلاف جنود الاحتياط بالاستنكاف عن الخدمة حال إقرار القانون اليوم.

و قررت أحزاب المعارضة الصهيونية ، مقاطعة جلسة التصويت في الكنيست على تعديل قانون لإلغاء ذريعة عدم المعقولية، في قراءتين ثانية وثالثة، المقررة في وقت لاحق اليوم، الإثنين، لإقرار التعديل التشريعي نهائيا.

وقال رئيس حزب “يسرائيل بيتينو”، أفيغدور ليبرمان، “أرحب بالقرار المشترك لأعضاء المعارضة بتأييد اقتراحي ومقاطعة التصويت على قانون لإلغاء ذريعة المعقولية في القراءة الثالثة في الهيئة العامة للكنيست”.

وكان رونين بار رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك”، قد وصف الوضع في الكيان بأنه “مقلق جدا”، معربًا عن خشيته من انتشار الفوضى والعنفوخلال لقاءه مع زعيم المعارضة يائير لابيد عرض بار على لابيد صورة الوضع الحالية في الشارع الصهيوني والتي وصفها بأنها “مقلقة جدا”. كما عبر “بار” عن خشيته من تدهور الأوضاع ووصولها إلى مرحلة العنف والفوضى العارمة وما يترتب عليها من “إضعاف الكيان أمنيا وسياسيا”. وتزامن هذا اللقاء مع الإعلان عن لقاء بين رئيس هيئة الأركان هرتسي هليفي مع زعيم حزب “أزرق أبيض” بيني غانتس، والذي تمحور أيضا حول خطورة الوضع الحالي على أمن “إسرائيل”. كما أنه يأتي في إطار الجهود التي يبذلها قادة الأجهزة الأمنية في كيان الاحتلال، على قادة المعارضة لـ”تليين” موقفهم والتوصل إلى تفاهمات لوقف حالة التدهور في الشارع.

ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا الليلة الكيان الصهيوني مجددا إلى تجميد الإصلاح القضائي قبل ساعات من الموعد النهائي على إقرارها في الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، بوصفها تفرق ولا تجمع الشعب الإسرائيلي، وفق تعبيره.

المصدر: قناة المنار