عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 24 تموز/يوليو 2023

العناوين:

الأخبار:

ـ بشرّي – الضنية: حرمان متوازن

ـ اتصالات روسية مع جنبلاط في الملف الرئاسي… والتيار ينعى خيار أزعور | بري: لا تمديد لسلامة ومع استقالة نوّابه

ـ إسرائيل في «الأزمة الأخطر»: نتنياهو وخصومه نحو «كسر عظم»؟

ـ السويد تغادر مربّع الحياد: فَلْتكن حرباً دينية

البناء:

ـ تصويت الكنيست اليوم على التعديلات القضائية يضع كيان الاحتلال أمام خطر الانحلال

ـ ميقاتي من روما: البرلمان الأوروبي تسبب بخيبة أمل… وقراره انتهاك صارخ للسيادة

ـ تلويح بخيار المرشح الثالث يسبق وصول لودريان… و«الثنائي» لن يفرض أحد علينا رئيساً

الجمهورية:

ـ «الخماسيّة» أمهلت باريس 3 أشهر

ـ «لبنان لا يتحمّل عبء النازحين»

ـ لودريان: لست يائسا

ـ نواب الحاكم «مجموعة أشرار» مَطلوب رؤوسهم

ـ مفتاح الرئاسة في طهران

ـ تداعيات قرار البرلمان الأوروبي

اللواء:

ـ نواب الحاكم في السراي اليوم: الورقة أو الاستقالة غداً

ـ مهمة لودريان خاطفة: توضيحات وتحذيرات.. والتيار قلق من الحوار مع الحزب

ـ مؤتمر روما: مساعدات لوقف تدفق المهاجرين

ـ نتنياهو يتعافى وإسرائيل تضطرب

الديار:

ـ لودريان في بيروت خالي الوفاض… جمود رئاسي حتى أيلول

ـ «الثنائي» مُتمسّك بفرنجية… وباسيل قد يطرح الوزيرين ناجي البستاني وبارود

ـ تخبّط يسبق انتهاء ولاية سلامة… وخشية من تحليق سعر الصرف

النهار:

ـ الأسبوع الأخير للحاكم: تخبط “انتقالي” مشبوه!

ـ ميقاتي يدخل على خط نواب الحاكم الأربعة لتجميد الاستقالات والبحث في مخرج اخر

ـ حملة تصعيد لـ”حزب الله” عشية وصول لودريان إلى بيروت في مهمته الجديدة

ـ إحتقان وغليان في إسرائيل والجيش يحذر من “تصدعات خطرة”

نداء الوطن:

ـ لبنان صار مصنّفاً دولياً منصّة للهجرة غير الشرعية

ـ حكومة الجبناء تفتّش عن جريء يطالب الأسد بإعادة النازحين

ـ الانتخابات الإسبانية: منافسة شديدة بين اليمين واليسار

ـ “فيلم” نواب الحاكم سيناريو بري ومن إخراجه

ـ صحّة نتنياهو جيّدة وليس إسرائيل

الاسرار:

البناء:

– تؤكد وسائل إعلام كيان الاحتلال أنه إذا تم إقرار التعديلات القضائية اليوم في الكنيست فإن الكيان سيسلك طريق اللاعودة نحو الانفجار الداخلي، وأن هذا الانفجار المقلق للغرب وللأميركيين خصوصاً، وراء مساعٍ حثيثة في الربع الأخير من الساعة لإنتاج تسوية ما خصوصاً مع انتقال الانقسام والتفكك الى المؤسسات العسكرية والأمنية.

– قالت مصادر مالية إن الحملة المنظمة للتهويل بارتفاع سعر الصرف مع نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان والتي يشارك فيها سياسيون وإعلاميون ومحللون اقتصاديون يدورون جميعاً في فلك الحاكم ويستفيدون من تصرفه غير القانوني بالأموال الواقعة تحت سلطته عبر منصة صيرفة الاستنسابية توحي بوجود قرار ضمنيّ بالطلب إلى رياض سلامة مواصلة عمله عبر “تمديد تقني” او “تصريف أعمال”.

الجمهورية:

ـ يسود فتور بين رئيس تيار سياسي ووزير يُمثّل جهة حليفة لهذا التيار.

ـ عَبّر مرجع مسؤول عن ضمانات تحول دون وقوع الدولة ومؤسساتها في الإنهيار الشامل والكامل ولكن الى متى؟

ـ يسجّل أسبوع مالي كبير تحكمه محاولات سياسية مُربكة لا يملك أحد إجابات حاسمة حيال نتائجه.

اللواء:

– إشترط مرجع بارز إعلان إستقالة نواب الحاكم مقابل إعادة تكليفهم بتصريف الأعمال في البنك المركزي بعد إنتهاء ولاية رياض سلامة آخر الشهر الحالي!

-يقوم نائب ماروني بإجراء سلسلة لقاءات في واشنطن ليتخذ في نهايتها قراره الحاسم في خوض السباق الرئاسي، أو الإكتفاء بالتصويت للمرشح الذي تؤيده كتلته!

-خصص وزير سابق ميزانية مليونية لإدخال البث المباشر على موقعه الألكتروني، تمهيداً لإنشاء محطة تلفزيونية تغطي الفراغ الذي خلّفه غياب «تلفزيون المستقبل» في السنوات الأخيرة!

النهار:

-يبدي نواب بقاعيون رغم اختلاف انتماءاتهم استياء من احد وزراء المنطقة لعدم التنسيق معهم او “الوقوف على خاطرهم” في عدد من الملفات الحيوية.

-يؤكد نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ان موضوع التمديد لحاكم مصرف لبنان غير مطروح للبحث الجدي.

-يقال إن الظروف الإستثنائية في لبنان قد تستوجب بقاء سفيرة دولة كبرى لمتابعة الملفات الرئاسية والمالية والإقتصادية.

-يشكو عدد من اللبنانيين من عدم قدرتهم على السياحة الداخلية بعدما رفعت المطاعم والفنادق اسعارها بشكل كبير للافادة من دولارات المصطافين من المغتربين.

-خلال جولة النائب الياس جرادة على تلال كفرشوبا واثناء الاستنفار المتبادل بين الجيش اللبناني وجيش الاحتلال لوحظ ان جنديا لبنانيا وضع طلقة في بيت النار ببندقيته ما استدعى تهنئته من احد الضباط بعد انتهاء الاستنفار.

-يُنقل أن لقاءات تحصل داخل مجالس مرجعية نيابية بارزة لترتيب الحالة السياسية لهذه المرجعية وتتولاها مجموعة من المقرّبين تحسّباً لكلّ الاحتمالات.

-عُلم أن موقف ناشط سياسي شيعي جبيلي ومن عائلة معروفة صوّب المسار على خط مرجعية نيابية ورئيس جمهورية سابق والمؤسّسة العسكرية في إطار إيجابي.

نداء الوطن:

ـ يتردد أنّ حزباً فاعلاً أجرى لقاءات سبر أغوار مع سياسيين وردت أسماؤهم كمرشحين للرئاسة، منهم جان لوي قرداحي، جورج خوري وناجي البستاني.

ـ سأل مطلعون: إذا كانت الدول الخمس لوحت بعقوبات ضد من تتهمهم بعرقلة انتخاب الرئيس، فعلى من تفرضها؟ على الرئيس نبيه بري الذي تطالبه بعقد جلسات للبرلمان؟ أم على جبران باسيل الذي تساعده قطر على التخلص من العقوبات، أم على «حزب الله» الخاضع لشتى العقوبات؟

ـ كشفت مصادر عربية عن تدهور العلاقة مجدداً بين النظام السوري ودولة خليجية، جرى تقاربٌ بينهما منذ شهور. وردَّت هذه المصادر سبب التدهور إلى انزعاج دمشق من الدولة الخليجية لأنها لم تسارع إلى تقديم مساعدات مالية للنظام.

المصدر: صحف