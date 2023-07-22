البقاع الغربي| اقامة مراسم تعظيم القرآن الكريم وتواصل الاحياءات العاشورائية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 22 2023 - 19:28

البقاع الغربي| اقامة مراسم تعظيم القرآن الكريم وتواصل الاحياءات العاشورائية

منذ 43 mins 22 July، 2023
لبنان

في البقاع الغربي أقيمت مراسم تعظيم القرآن الكريم خلال الاحياءات العاشورائية…

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