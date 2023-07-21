الخارجية اللبنانية دانت الاعتداء على القرآن: لوضع حد للتحريض على العنف والاساءة للأديان

دانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان لها الجمعة “الإساءة إلى القرآن الكريم في استوكهولم بالسويد، مما يشكل انتهاكا مستمرا لمشاعر المسلمين وكرامتهم”، ودعت “السلطات السويدية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لوضع حد لكل ما من شأنه تعميق مشاعر الكراهية والاسلاموفوبيا، والعنصرية بكل أشكالها، والتحريض على العنف، والاساءة للأديان”.

بالمقابل، شجبت الوزارة “عملية إحراق العلم العراقي خلال التظاهرة في ستوكهولم”، ودعت “لمحاسبة الفاعلين دون تردد بالتوازي مع إدانتها للاعتداء الذي تعرضت له سفارة السويد في بغداد، على خلفية ما حصل في المرة السابقة من حرق للقران الكريم”، وأشادت “بموقف الحكومة العراقية الرافض لهذا الاعتداء وعزمها على محاسبة المسؤولين عنه”، ورحبت “بأي مسعى دولي لسن تشريعات تحرم الاساءة للرموز والمقدسات الدينية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام