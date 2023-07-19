الدفاع السورية: تدمير مدفع وإسقاط ثلاث مسيرات للإرهابيين في ريفي حلب وإدلب

اعلنت وزارة الدفاع السورية ان “وحدات من الجيش العربي السوري دمرت عتاداً عسكرياً وأسلحة كانت تستخدمها التنظيمات الإرهابية بريفي حلب وإدلب في الاعتداء على المناطق الآمنة”.

تدمير مدفع وإسقاط ثلاث مسيرات للإرهابيين في ريفي حلب وإدلب

وذكرت وزارة الدفاع في بيان لها على موقعها الإلكتروني أنه “في إطار مهامها الوطنية وبعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة، دمرت وحدات من قواتنا المسلحة مدفعاً من عيار 122مم كانت تستخدمه المجموعات الإرهابية للاعتداء على القرى والبلدات المحيطة بريف إدلب”.

وأضاف البيان إن “إحدى وحداتنا المقاتلة العاملة على اتجاه ريف حلب الغربي أسقطت ثلاث طائرات مسيرة مزودة بذخائر متفجرة حاول من خلالها الإرهابيون الاعتداء على المدنيين الآمنين وممتلكاتهم”.

المصدر: وكالة سانا