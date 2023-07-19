المرتضى: سيدي يا حسين نحن على عهدك باقون – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2023 - 11:10

المرتضى: سيدي يا حسين نحن على عهدك باقون

منذ 26 mins 19 July، 2023
محمد وسام المرتضى
لبنان

قال وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان محمد وسام المرتضى لمناسبة حلول ذكرى عاشوراء “اليوم تبدأ الطريق إلى كربلاء، حيث ستعلو عظمة الحقّ المضرج بالدم، فوق هزال السيف المغسول بالهزيمة، وإن حسبوا أنه انتصر”.

وتابع المرتضى الاربعاء “خروج الحسين عنوان التمسك البطولي بالحق، إلى أجيال لا تنتهي، وأن مآله كما الهجرة هو حتمًا النصر الأكيد”، واضاف “هكذا، من شغف بالحق مضى الحسين عليه السلام وصحبه الأبرار إلى الموت مختارين ليجعلوا الشهادة سبيلهم إلى الحياة، ويكرسوا لجميع الشعوب منهاج البطولة التي تحرس القيم”، وأكد “يا سيدي الحسين نحن على عهدك باقون حتى يزول الليل والنهار أو يسود الحقّ على الأرض كلّها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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