وكالة الأنباء القطرية: رئيس الوزراء القطري يبحث في اتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي الأزمة الأوكرانية والوضع في لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2023 - 03:14

وكالة الأنباء القطرية: رئيس الوزراء القطري يبحث في اتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي الأزمة الأوكرانية والوضع في لبنان

منذ 2 ساعة 18 July، 2023
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