سلسلة من تدابير السير في النبطية خلال إحياء ذكرى عاشوراء – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2023 - 21:04

سلسلة من تدابير السير في النبطية خلال إحياء ذكرى عاشوراء

منذ 2 ساعة 17 July، 2023
قوى الامن الداخلي
لبنان

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلـي اللبناني في بيان لها الاثنين عن سلسلة من تدابير السير في مدينة النبطية التي ستحيي مراسم ذكرى عاشوراء خلال الفترة الممتدة ما بين 19-07-2023 و28-07-2023 في النادي الحسيني في المدينة المذكورة، ومن المتوقّع أن يحضر هذه المناسبة جمع غفير من المواطنين.

وقال البيان “من أجل المحافظة على الأمن والنظام وتأمين حركة المرور خلال هذه الفترة، ستقوم دوريات قوى الأمن الداخلي اعتبارًا من الساعة 17,00 ولحين الانتهاء من المراسم من كل ليلة، باتخاذ تدابير السير التالية:

أولا: منع مرور ووقوف السيارات في مدينة النبطية على الطرقات التالية:

1_ الطريق الممتدّ من السرية القديمة، مرورًا بشارع الحسينية وشارع محمود فقيه حتى فلافل العجمي.

2_الطريق الممتدّ من طريق مرجعيون القديمة قرب مفرق المدرسة الإنجيلية، مرورًا بالساحة- شارع الصباح وصولاً إلى السراي الحكومي.

3_ الطريق الممتدّ من السرية القديمة، مرورًا بمركز الهيئة الصحية- محطة المقدم حتى الشعار.

4- الطريق الممتدّ من استراحة الجانتينا، وصولاً إلى البيدر قرب النجمة الشرقية”.

وقال البيان “على المواطنين الذين لا يقصدون مدينة النبطية، تحويل سير سياراتهم بما لا يؤدّي إلى الدخول إلى محيط ملعب مدينة النبطية”، وتابع “لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين أخذ العلم والتقيد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي المكلّفين تنفيذ هذه المهمة، علمًا أن رافعات قوى الأمن ستعمل على رفع السيارات المخالفة، واتخاذ التدابير القضائية اللازمة، وعدم إطلاق الطائرات المسيّرة (Drone) وغيرها في سماء المدينة إلّا بعد الاستحصال على ترخيص من قبل الجهات الأمنية المختصّة طيلة أيّام عاشوراء، وذلك اعتبارًا من تاريخ 18-7-2023 ولغاية تاريخ 01-8-2023”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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