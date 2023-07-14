تشييع فقيد العلم والجهاد آية الله الشيخ عفيف النابلسي

شيع حزب الله والحوزة العلمية وجمهور المقاومة واهالي الجنوب فقيد العلم والجهاد آية الله العلامة الراحل الشيخ عفيف النابلسي الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

موكب التشييع الحاشد انطلق من امام مجمع السيدة الزهراء عليها السلام في صيدا حيث حمل نعش العلامة الراحل على الاكف وانطلق سيرا على الاقدام من أمام مسجد الشهداء في ساحة الشهداء باتجاه مجمع السيدة الزهراء في صيدا يتقدمه فرقة موسيقية عزفت لحن الشهادة وفرق كشفية وحملة الاعلام والرايات ، ثم اقيم امام مجمع الزهراء عهد القسم والولاء بالسير على خط الشهداء قبل ان يوارى الفقيد في ثرى المجمع.

شارك في مراسم التشييع سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان مجتبى اماني، ممثل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله رئيس المجلس التنفيذي في الحزب السيد هاشم صفي الدين وحشد علمائي يتقدمهم رئيس الهيئة الشرعية في الحزب الشيخ محمد يزبك، ووزراء ونواب حاليون وسابقون وممثل حركة “أمل” عضو قيادة اقليم الجنوب علي دياب وشخصيات سياسية وحزبية واعلامية واجتماعية وثقافية وفعاليات مدينة صيدا وجوارها ووفود من القوى الفلسطينية.

وكانت عائلة الشيخ الراحل اصدرت بيانا حددت فيه موعد تقبل التعازي للرجال والنساء يوم غد السبت والأحد في مجمع السيدة الزهراء من العاشرة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً ، ومن الرابعة حتى السابعة والنصف مساء.