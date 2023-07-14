كيف تغير الدين الخارجي لروسيا منذ 2006؟

أفاد البنك المركزي الروسي، في بيان ، بأن الدين الخارجي لروسيا انخفض منذ بداية العام الجاري 2023 بمقدار 33 مليار دولار أو بنسبة 8.7%.

وبحسب المنظم الروسي (البنك المركزي الروسي) فقد بلغ الدين الخارجي لروسيا بحلول 1 يوليو 2023 مستوى 347.7 مليار دولار.

وأشار المركزي الروسي، إلى أن الدين الخارجي لروسيا في العام 2006 كان عند مستوى 313.2 مليار دولار، وفي الربع الأول من العام 2007 صعد إلى 355.6 مليار دولار.

والدين الخارجي هو جزء من إجمالي ديون البلد لمقرضين خارج البلاد، ويمكن أن يكون المدين حكومة أو مؤسسة مالية أو جهة خاصة.

المصدر: روسيا اليوم