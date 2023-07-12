“التقدمي”: للإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية عبر حوار حقيقي مُنتج

دعا الحزب “التقدمي الإشتراكي” في لبنان في بيان له الاربعاء “للإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية عبر حوارٍ حقيقي مُنتج، تحت سقف اتفاق الطائف، الذي يبقى المدخل لمنع المزيد من الفراغ الذي يهدد المؤسسة العسكرية وحاكمية مصرف لبنان”.

وشدد البيان على “التزام اعتماد الأصول في تعيين المجلس العسكري بعيدا عن اقتراحاتٍ بدع من هنا ولغة الانقلابات ونزاع الصلاحيات من هناك، ويدين كل تهجّم على المؤسسة العسكرية من أي جهة أتى”.

من جهة ثانية، أكد البيان على “ضرورة استعادة الجزء الشمالي من بلدة الغجر، خصوصاً بعدما تأخر التحرك الرسمي أسابيع عدة، وعلى التمسك بالقرار ١٧٠١ وإنهاء ترسيم الحدود البرية”، وأكد “إقرار استراتيجية دفاعية للاستفادة من كل الإمكانات بوجه العدو”.

وفي سياق آخر، دعا البيان إلى “تفعيل عمل المجلس الأعلى للطفولة وتطبيق آلية مراقبة الحضانات وإقفال كل الحضانات غير الشرعية وممارسة الرقابة الدورية، درءا لتكرار المشهد المأساوي الذي تمثل بتعنيف الأطفال في إحدى الحضانات وتفعيل المحاسبة القضائية دون أي إبطاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام