مواكبة | زيلينسكي عضّ شفتيه وحيدا.. لماذا قبل “الناتو” فنلندا والسويد في صفوفه وصدّ أوكرانيا؟

شكل إعلان حلف “الناتو” بعدم دعوة أوكرانيا للانضمام له إلا “حين يقرر الحلفاء ذلك وحين تتوافر الشروط”، تساؤلات عن سبب ذلك بينما قبل الحلف عضوية فنلندا والسويد.

السويد وفنلندا

تقدمت السويد وفنلندا بطلب للانضمام إلى الناتو في نيسان/أبريل 2022، بعد شهرين من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. في البداية رفضت تركيا وهنغاريا الموافقة على عضوية السويد. واتهمت تركيا السويد باستضافة أعدائها.

ومع ذلك، قال الأمين العام لحلف “الناتو” ينس ستولتنبرغ إن السويد عالجت الآن “مخاوف تركيا الأمنية المشروعة”، وأن الحكومة التركية ستطلب قريبا من البرلمان الموافقة على طلب السويد، وإن حكومة هنغاريا وعدت بفعل الشيء نفسه.

وبينما أصبحت فنلندا العضو الـ31 في “الناتو” في الرابع من نيسان/أبريل 2023، لا يعرف متى ستصبح السويد رسميا جزءا من الحلف.

وستعمل السويد وفنلندا معا على تعزيز قوات الحلف بأكثر من 280 ألف جندي احتياطي ونظامي.

قضية أوكرانيا

أما بالنسبة لأوكرانيا، فتعود القضية إلى عام 2008، عندما أعلن “الناتو” أن كييف يمكن أن تنضم إلى التحالف في موعد لاحق، لكنه رفض طلبها في أيلول/سبتمبر 2022 للحصول على عضوية “المسار السريع”.

وتنص المادة 5 من ميثاق “الناتو” على أنه إذا تعرض أحد الأعضاء للهجوم، فيجب على جميع الأعضاء الآخرين الدفاع عنه، وبالتالي إذا انضمت أوكرانيا في الوقت الحالي، في ظل العملية العسكرية الروسية، فسيتعين على دول “الناتو” من الناحية الفنية “إعلان الحرب” على روسيا.

وخلال قمة “الناتو” التي عقدت يوم أمس في فيلنيوس، العاصمة الليتوانية، حاول أعضاء الحلف إعطاء ضمانات لكييف بتأكيدهم أن “مستقبل أوكرانيا هو في حلف الأطلسي”، وقبل صدور البيان الختامي، شن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي هجوما حادا على التحالف ووصفه بالـ”ضعيف”.

“تخلوا عنها”

بدورها، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن دول حلف شمال الأطلسي تظهر اختلافا بشأن مسألة انضمام أوكرانيا للحلف، وأنهم ببساطة “تخلوا عنها”، مضيفة “أعضاء الناتو كانوا يجرون أوكرانيا إلى العالم الغربي، وعندما طلبت أوكرانيا المساعدة تخلوا عنها وخذلوها”.

وقالت إن “الناتو لا يضم أوكرانيا إلى صفوفه لأن الجزء الغربي من أوكرانيا من وجهة نظر بولندا، يجب أن ينتمي إلى بولندا وليست هناك حاجة لتكون أوكرانيا في الناتو”، مبينة أنه “إذا تم ضم أوكرانيا لحلف الناتو، فإن الحلف سيتعين عليه الاعتراف بحدودها”، وأن ذلك لا يخدم وجهة النظر البولندية وأطماع وارسو.

هذا كل ما يمكن أن نقدمه

من جهتها، أعربت رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس عن تفهّمها التام لخيبة أمل الجانب الأوكراني في قرارات قمة “الناتو”، وقالت إن “هذا كل ما يمكن أن نقدمه”.

وأوضحت أن “أوكرانيا لا يمكنها الآن أن تصبح عضوا في الحلف بسبب مخاوف الدخول في حرب مع روسيا”.

وقالت “بالطبع، أتفهم أيضا إحباط الرئيس زيلينسكي وخيبة أمله، لأنه يريد أيضا أن يعيش في سلام مثلما نعيش في سلام وأن يكون في “الناتو”. لكن هذا كل ما يمكننا تقديمه الآن”.

وأوضحت كالاس أن “أوكرانيا لا يمكنها الآن أن تصبح عضوا في الحلف بسبب مخاوف الدخول في حرب مع روسيا”.

وأكدت أنه من المهم بالنسبة لإستونيا أن يشمل بيان القمة الختامي عبارة “دعوة أوكرانيا” وأن يتم توضيح مصطلح “مسار انضمامها” بوضوح، وصياغة خارطة طريق عملية لأوكرانيا حول كيفية أن تصبح عضوا في الحلف.

أما “خطة عمل نيل العضوية” التي أعلن العام للحلف ينس ستولتنبرغ، إعفاء أوكرانيا من إجراءاتها، فهي برنامج مفتوح للإصلاح السياسي والعسكري يهدف إلى جعل أعضاء “الناتو” المحتملين يتماشون مع معايير التحالف.

وقد يستغرق إتمام وإكمال خطة العمل سنوات، إلا أن ذلك لا يضمن العضوية في الحلف.

زيلينسكي عضّ شفتيه وحيدا

الى ذلك، لخصت صورة واحدة ما تمخض عن قمة “الناتو” أمس الثلاثاء، حيث ظهر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي وحيدا قبيل التقاط صورة جماعية لزعماء دول الحلف وزوجاتهم.

وأثارت خيبة الأمل التي حملها بيان القمة الختامي لزيلنسكي سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات الساخرة عليه وأشار نشطاء إلى أنه سيلقى مصير بعض الزعماء الذين دعمتهم واشنطن في البداية وتركتهم لاحقا ليواجهوا نهاية غير متوقعة.

وتظهر إحدى الصور المتداولة الرئيس الأوكراني وهو يقف وحيدا ممتعضا في الصورة الجماعية، بينما انشغل الموجودون بالأحاديث الجانبية، في تجاهل واضح لزيلنسكي الذي يلهث لانضمام بلاده إلى حلف “الناتو”.

وفي وقت سابق، انتقد زيلينسكي “تردد الناتو وضعفه” في قبول انضمام أوكرانيا لعضويته، معتبرا “عدم تحديد إطار زمني لعضوية أوكرانيا في الناتو أمرا غير مسبوق وسخيفا”.

انضمام أوكرانيا سيثير حربا بين روسيا والولايات المتحدة

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، اعتبر أن انضمام أوكرانيا إلى حلف “الناتو” خلال الأزمة لن يحدث “لأنه سيؤدي إلى اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وروسيا”.

وقال ميلر “لن يكون مستحسنا قبول انضمام أوكرانيا إلى الناتو الآن لأنها في حالة حرب، مما يعني أن الولايات المتحدة ستخوض حربا ضد روسيا. وقد أوضح الرئيس بايدن منذ البداية أنه طالما كان مسؤولًا، فهذا لن يحدث”.

محادثات انضمام أوكرانيا للناتو مضيعة للوقت

بدوره، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق، جون بولتون، إن المحادثات حول عضوية أوكرانيا في حلف شمال الناتو، مجرد إهدار للوقت، وإشارة لروسيا بـ”وجود خلافات داخل الحلف”.

وأوضح بولتون في حديث لإذاعة LBC البريطانية، أن “المادة 5 من معاهدة شمال الأطلسي تنص على أن هجوما على واحد من دول عضو في الحلف يعتبر هجوما على الجميع. والناتو لم يقبل مسبقا انضمام دولة في حالة حرب إلى تكوينه، لأن ذلك سيعني بالضرورة تورط الأعضاء الآخرين في الحرب أيضا”.

وتابع “أعتقد أن كل هذا الحديث عن أوكرانيا والناتو، مجرد إهدار كبير للوقت وإشارة لروسيا بوجود خلافات بين أعضاء الحلف”.

المصدر: موقع المنار + وكالات