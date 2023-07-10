ما هو مصير حاكمية المصرف المركزي؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2023 - 23:38

ما هو مصير حاكمية المصرف المركزي؟

منذ 3 ساعة 10 July، 2023
مصرف لبنان
تقارير مصورة - لبنان

مصيرُ حاكميةِ المركزي .. التوجهُ الى الطلبِ من نوابِ الحاكمِ بقيادةِ الدفة.

المصدر: قناة المنار

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