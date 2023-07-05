النخالة : لقد سجل الشعب الفلسطيني انتصارا كبيرا بهزيمة العدوان على جنين ومخيمها

اكد الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة ان “الشعب الفلسطيني العظيم قد سجل مجدداً انتصاراً كبيراً بهزيمة العدوان على جنين ومخيمها, وقادت كتيبة جنين ومقاتلوها البواسل بكل شجاعة وبطولة هذا الانتصار الكبير”.

ولفت في تصريح صحفي ان “الشعب الفلسطيني اثبت بوحدته والتفافه حول المجاهدين أنه يستطيع أن يقهر العدو في كل مواجهة يخوضها، من معركة سيف القدس إلى معركة وحدة الساحات ومعركة ثأر الأحرار إلى بأس جنين”.

واشار الى انها “معارك مجد يسجلها الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة وفي مقدمتها سرايا القدس، وفي هذه اللحظات التاريخية تخرج جنين عن بكرة أبيها تهتف للمجاهدين ولكتيبة جنين, إنها لحظات عز ومجد ستبقى حاضرة في مسيرة شعبنا حتى النصر النهائي بإذن الله”.

وتوجه النخالة بـ “التحية للمقاتلين الأبطال ولثوار جنين وأبنائها الذين سجلوا هذا النصر الواضح في مواجهة العدو، وأدعو إلى التكاتف الوطني من أجل تعزيز صمود مخيم جنين ليبقى عنواناً ملهماً للثورة والتحدي والجهاد والمقاومة”.

وهذا نص التصريح كاملاً:

الحمد لله رب العالمين والله أكبر وما النصر إلا من عند الله ، لقد سجل الشعب الفلسطيني العظيم انتصاراً كبيراً بهزيمة العدوان على جنين ومخيمها, وقادت كتيبة جنين ومقاتلوها البواسل بكل شجاعة وبطولة هذا الانتصار الكبير، وأثبت الشعب الفلسطيني بوحدته والتفافه حول المجاهدين أنه يستطيع أن يقهر العدو في كل مواجهة يخوضها، من معركة سيف القدس إلى معركة وحدة الساحات ومعركة ثأر الأحرار إلى بأس جنين.

إنها معارك مجد يسجلها الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة وفي مقدمتها سرايا القدس، وفي هذه اللحظات التاريخية تخرج جنين عن بكرة أبيها تهتف للمجاهدين ولكتيبة جنين, إنها لحظات عز ومجد ستبقى حاضرة في مسيرة شعبنا حتى النصر النهائي بإذن الله.

أوجه التحية للمقاتلين الأبطال ولثوار جنين وأبنائها الذين سجلوا هذا النصر الواضح في مواجهة العدو، وأدعو إلى التكاتف الوطني من أجل تعزيز صمود مخيم جنين ليبقى عنواناً ملهماً للثورة والتحدي والجهاد والمقاومة.

المجد للشهداء والمجد لمجاهدي شعبنا، والحمد لله رب العالمين..

المصدر: فلسطين اليوم