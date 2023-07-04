إسقاط طائرتين بدون طيار في موسكو الجديدة

أعلن مصدر في هيئات الطوارئ الروسية إن وسائل الحرب الإلكترونية الروسية في موسكو الجديدة قرب موسكو تصدت وأسقطت طائرتين بدون طيار.

وأشار المصدر إلى أن الجيش الروسي تمكن كذلك من إسقاط مسيرة جوية ثالثة فوق مقاطعة كالوغا القريبة من العاصمة الروسية.

وبحسب المعلومات الأولية المتوفرة، تم الرصد والتصدي للطائرات المسيرة الثلاث المتجهة نحو موسكو، في أوقات مختلفة.

وأضاف المصدر: “عن طريق وسائط الحرب الالكترونية، تم قمع اثنتين منها في موسكو الجديدة والثالثة في مقاطعة كالوغا”.

وشدد المصدر على أن المسيرات الجوية الثلاث، تنتمي إلى نوع الطائرات بدون طيار.

ولم يسفر إسقاط هذه الدرونات المعادية عن وقوع أية إصابات.

وكانت أوكرانيا قد شنت هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على موسكو في 30 أيار/مايو الماضي، حيث نشرت كييف 8 طائرات مسيرة، وفقا لوزارة الدفاع الروسية، تم إسقاط 5 منها باستخدام منظومات مضادة للطائرات في منطقة موسكو، وقمع 3 بواسطة الحرب الإلكترونية.

المصدر: وكالات