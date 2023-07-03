المفتي قبلان: العرب والمسلمون مطالبون بإنقاذ جنين وفلسطين من أسوأ إرهاب دولي

اكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان ان “ما تقوم به آلة الحرب الصهيونية في جنين بمثابة جريمة حرب وأسوأ فظاعة إنسانية، والاستمرار بها يهدّد بتفجير أزمة شاملة”.

وقال إن “العرب والمسلمون مطالبون بإنقاذ جنين وفلسطين من أسوأ إرهاب دولي، والسكوت عمّا يجري صك براءة للصهيوني بإبادة جنين وارتكاب أسوأ الفظاعات الإرهابية”، مشيرا الى ان العرب والمسلمين والعالم أمام لحظة ضمير والسكوت سكوت عن أسوأ إرهاب بالعالم، وأضعف الإيمان تمزيق وثائق التطبيع مع تل أبيب ودوسها بالأقدام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام