بالفيديو | الإحتلال الإسرائيلي يبدأ عملية عسكرية تستهدف جنين وسقوط شهداء

بدأت قوات الإحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في منطقة جنين شمال الضفة الغربية أطلقت عليها اسم “بيت وحديقة”. وزعم المتحدث بإسم جيش العدو الإسرائيلي، أن الطائرات الصهيونية أغارت على مقر قيادة يشكل غرفة العمليات الموحدة للمقاومة في مخيم جنين وعناصر كتيبة جنين

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال بدأت عملية عسكرية في مخيم جنين مستخدمة آليات عسكرية وجرافات بغطاء جوي، وأن جنوداً صهاينة يقتحمون جنين من عدة محاور. وقال المراسل العسكري للإذاعة العبرية العامة إن “العملية العسكرية في جنين الآن من القصف الجوي إلى الجزء البري والآن تقتصر على جنين لكن قد تمتد إلى نابلس”.

وأوضحت مصادر فلسطينية، أن طيران الاحتلال استهدف موقعاً في حي الهدف بمدينة جنين. وقالت مصادر عبرية إنه في أعقاب العملية العسكرية في جنين تم تعزيز نشر القبة الحديدية في غلاف غزة

وأعلنت كتائب القسام أن مجاهديها يتصدون لقوات الاحتلال في محيط مخيم جنين، ويستهدفون جيش الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة. وأعلنت المقاومة في جنين الاستنفار، ودعت الأهالي للمشاركة في التصدي للاحتلال ولهبة كبيرة في كل مناطق الضفة وقطاع غزة

وتدور مواجهات عنيفة بين المجاهدين الفلسطينيين وقوات الإحتلال في مخيم جنين وعند أطرافه، في حين استهدفت المقاومة اليات الاحتلال المقتحمة لجنين بعبوات محلية الصنع. وأعلنت سرايا القدس – كتيبة جنين أنها استهدفت آليات الاحتلال في محيط المخيم بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص وحققت اصابات مباشرة.

بالفيديو | مشاهد من المواجهات وتصدي المقاومين للعدوان الصهيوني

واستهدفت طائرات العدو الصهيوني الحربية مسجد الشهيد محمود طوالبة في مخيم جنين. وأدت الغارات الصهيوينة إلى استشهاد المواطن الفلسطيني سميح ابو الوفا، اثر قصف تعرض له منزل في مخيم جنين.

وأشعل أهلي مخيم جنين الاطارات المطاطية بجنين لتشتيت استطلاع الطائرات ومنعها من القصف.

الفصائل الفلسطينية تؤكد تصديها للعدوان وتدعو إلى الإلتحام مع العدو في كل الجبهات

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي أن العدوان على جنين لن يحقق أهدافه، وسنبقى جنين عنواناً للصمود، وقالت إن “جنين لن تستسلم، ومقاتلونا عاقدون العزم على المواجهة والقتال مهما بلغت التضحيات”.

وحملت حركة الجهاد الإسلامي العدو الصهيوني يتحمل كامل المسؤولية عن كل ما سيترتب على هذا العدوان، وأكدت أن “المقاومة ستواجه العدو وستدافع عن الشعب الفلسطيني، وكل الخيارات مفتوحة لضرب العدو رداً على عدوانه في جنين”.

وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن العدوان الصهيوني على جنين وجرائم الاحتلال لن تزيد شعبنا إلا إصرارًا وثباتًا على مواصلة المقاومة. ودعت الجبهة أبناء شعبنا في كافة القرى والبلدات المجاورة إلى الالتحام مع أهالي جنين لصد هذا العدوان الإرهابي.

المصدر: مواقع