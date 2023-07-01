النخالة: المقاومة الفلسطينية راكمت الخبرات بفعل انفتاحها على ايران

قال أمين عام حركة “الجهاد الاسلامي” في فلسطين زياد النخالة إن “غرفة العمليات المشتركة في الحقيقة هو تعبير عن تنسيق قوى المقاومة مع بعضها البعض”. وتابع “هو تنسيق العلاقات الميدانية بين قوى المقاومة بشكل مباشر ومتابعة الاشتباكات التي تجري على الأرض، وهذا هو التوصيف الدقيق”.

وأكد النخالة ان “المقاومة الفلسطينية انتقلت من مرحلة إلى مرحلة وتراكمت هذه الخبرات هو بفعل انفتاح المقاومة الفلسطينية على الجمهورية الاسلامية الايرانية والتعاون الذي قدم على المستوى الفني والخبرات العسكرية للشعب الفلسطيني، هذا هو الذي أحدث الفرق”.

المصدر: فلسطين اليوم