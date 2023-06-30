حدث اليوم| مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الصهيوني خلال اقتحام مناطق في الضفة الغربية

جرت مواجهات، فجر الجمعة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مناطق عدة في الضفة الغربية وعملت على دهم المنازل.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى برقا وسبسطية ودير الحطب وبورين وسالم المحيطة بمدينة نابلس، إضافة إلى بلدة يعبد جنوب جنين، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان وقوات الاحتلال، ما أدى إلى إصابة عدد من الشبان بالاختناق.

وخلال المواجهات، أطلق الاحتلال الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، والرصاص الحي تجاه الشبان، الذين تصدوا لاقتحام قرية بورين، فيما أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي تجاه الشبان، بعد اندلاع مواجهات أثناء اقتحام بلدة سبسطية شمال نابلس، فيما تمكن الشبان من إحراق جيب عسكري إسرائيلي.

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية أن الاحتلال أغلق طريق دير شرف غرب مدينة نابلس، ما أدى إلى ازدحام شديد، وتوقف حركة السير.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من سكان مخيم الامعري بعد الاعتداء عليهما وسط رام الله.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن”قوات الاحتلال اعتقلت الشابين حمزة ماجد حماد، ومحمد عبد أبو جرادة أثناء مرورهم عن حاجز جبع شمال شرق القدس”.

وذكرت المصادر ذاتها، أن القوات نقلت الشابين إلى جهة غير معلومة.

المصدر: مواقع