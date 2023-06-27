الهندي: الحقوق الفلسطينية تصان بدماء الشهداء وتضحيات المجاهدين وليس باستجداء الحماية على موائد اللئام

أكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين الدكتور محمد الهندي، مساء اليوم الثلاثاء، الحقوق الفلسطينية تصان بدماء الشهداء وتضحيات المجاهدين الصادقين.

وقال القيادي الهندي في تغريدة بموقع تويتر إن “الحقوق تصان بدماء الشهداء وتضحيات المجاهدين الصادقين لا باستجداء الحماية والدولة على موائد اللئام”.

وتأتي تغريدة نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، بعد تصريحات رئيس حكومة الاحتلال “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو والذي أكد فيها ضرورة الحفاظ على دور السلطة الفلسطينية والذي وصفه بالوظيفي مع العمل على اجتثاث فكرة الدولة الفلسطينية وتوسيع الاستيطان.

يشار إلى أن فصائل المقاومة الفلسطينية، أكدت أن تصريحات نتنياهو حول دور السلطة صفعة في وجوه المطبعين، وتستدعي موقفاً وطنياً من قيادة السلطة.

المصدر: فلسطين اليوم