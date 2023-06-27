بالصور | مناورة عسكرية للجيش اليمني في الجوف تحت شعار “وإن عدتم عدنا”

نفذت قواتُ الدعمِ والإسناد لدى صنعاء مناورةً عسكريةً في محافظةِ الجوف شاركت فيها مختلفُ الوحداتِ القتاليةِ للتأكيدِ على الجاهزيةِ العاليةِ لمواجهةِ قُوى التحالف السعودي بحضورِ وزيرِ الدفاعِ وقياداتٍ عسكرية.

وشارك في المناورة ثلاثة آلاف جندي وبكل أقسامِ العمليات، من القناصةِ والمدفعيةِ ووحدةِ ضدّ الدروع والطيرانِ المسيّرِ والالياتِ والصاروخيةِ القصيرةِ المدى.

الطيرانُ المروحيُّ شاركَ في المناورةِ التي نُفذت في مساحةٍ كبيرةٍ وبيئة ٍجبلية ٍوقيعان، وهدفُها إيصالُ رسالةٍ لقُوى التحالف أنَّ القواتِ المسلحةَ ومن ضمنِهم قواتُ الدعمِ والإسناد في أتمِّ الجهوزيةِ لخوض ِأيِّ معارك قادمة.

قائدُ قواتِ الدعمِ والإسنادِ اللواءُ قاسم الحمران طمأنَ الشعبَ اليمنيَّ أنَّ قواتِه المسلحةَ في جهوزيةٍ عاليةٍ تعملُ في الليلِ والنهار لمواجهةِ كلِّ مؤامراتِ الأعداء. وتأتي المناورةُ في سياقِ التأهيلِ والإعدادِ المتواصل ِللقواتِ المسلحة اليمنية.

المصدر: موقع المنار